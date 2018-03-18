السعوديات على موعد مع وظائف جديدة في هذا القطاع.. فكيف ستكون التجربة؟

أعلنت شركات عاملة في القطاع الخاص في السعودية، عن طرح وظائف للنساء في قطاع السيارات والدراجات النارية‎، غدًا الإثنين.

وسيتم طرح الوظائف ضمن 732 فرصة وظيفية مخصصة للجنسين، وفق الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض.

وقالت الغرفة، إن مقابلات السيدات ستكون عند الساعة التاسعة صباحًا بمقر فرع السيدات، ومقابلات الرجال بمقر الغرفة.

وأشارت إلى أن الوظائف النسائية ستشمل: “موظفة استقبال”، و”مقدمة طعام”، و”محاسبة”، و”مندوبة مبيعات”، و”عضو فريق”، بينما ستشمل وظائف الرجال: “بائعًا”، و”مدير معرض”، و”مندوب مشتريات”، و”أمين صندوق”، بالإضافة إلى مختصين في إدارة الموارد البشرية، وخدمات عملاء، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي.

وستنظم الغرفة ملتقيات توظيف لنحو 12 نشاطًا، أعلنت وزارة العمل السعودية توطينها أخيرًا، كما ستوفر فرصًا تدريبية للكوادر الوطنية؛ لتأهيلهم للعمل في هذه المجالات.