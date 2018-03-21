موانئ دبي العالمية ستنشئ ميناءً في المياه العميقة للكونغو وتديره

قال وزير النقل الكونغولي، خوسيه ماكيلا اليوم الأربعاء، إن شركة “موانئ دبي” العالمية ستنشئ ميناءً جديدًا في المياه العميقة على ساحل الأطلسي لجمهورية الكونغو الديمقراطية وتديره.

وأبلغ ماكيلا الصحفيين، أن “موانئ دبي” ستستحوذ على حصة نسبتها 70% في الميناء الذي سيقام في “بنانا”، بينما ستسيطر الحكومة على 30%.

وقال ماكيلا، إنه يتوقع بناء الميناء خلال ثلاث سنوات بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.

وتتطلع الكونغو منذ فترة طويلة إلى تطوير الميناء على طول الخط الساحلي الممتد لأقل من 50 كيلومترا من أجل استقبال سفن أكبر من التي يمكنها بلوغ موانئها الضحلة الموجودة حاليا على ضفاف نهر الكونغو.

ونتيجة لذلك يصل الكثير من واردات جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر بوانت نوار في جمهورية الكونغو المجاورة، وهو ما يحتمل أنه يكلف الحكومة رسوما ضخمة.

وتعتمد جمهورية الكونغو الديمقراطية بشدة على واردات الغذاء والسلع المصنعة بينما تصدر السلع الأولية ومن بينها النحاس والكوبلت والذهب والنفط.