موانئ دبي تستحوذ على شركة في بيرو مقابل 315 مليون دولار

أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية، اليوم الأحد، استحواذها على شركة “سي إيه أم” في بيرو (مختصة بتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة)، بقيمة 315.7 مليون دولار.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة، في بيان، إن الصفقة تدعم إستراتيجية التوسع في الأعمال الأساسية، لتشمل القطاعات التكميلية.

وتعمل كوسموس أجانسيا ماريتيما (سي إيه أم) ومقرها في البيرو بأمريكا الجنوبية، في تقديم الخدمات اللوجستية من التجارة والتخزين والشحن.

وحسب البيان، تملك “سي إيه أم” حصة 50 % في “ترمينالز بورتواريوس يورواندينوس أس إيه” في ميناء “بايتا” في البيرو، الذي يعد ثاني أكبر محطة حاويات في البلد.

وتشغل موانئ دبي محطة حاويات في ميناء “كالاو” في “بيرو”، وتعد واحدة من أكثر المحطات كفاءة وإنتاجية في المنطقة، وتم تصنيفها باستمرار كأفضل ميناء في أمريكا الجنوبية من قبل العملاء.

وموانئ دبي العالمية، من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 77 محطة بحرية موزعة على ست قارات بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.