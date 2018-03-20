حكم قضائي بوقف نشاط “أوبر وكريم” في مصر

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بوقف نشاط شركتي “أوبر” و”كريم” في أنحاء البلاد وإلغاء التطبيقات أو البرامج التي يستخدمانها.

وقال مصدر قضائي، لـ”إرم نيوز” إن “محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المختصة بالفصل في النزاعات الإدارية، قضت بقبول الدعوى المطالبة بإيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لوقف تشغيل التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان”.

وكانت دعوى أقيمت من عدة أفراد واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانوني لشركتي “أوبر” و”كريم”، بسبب تحميل ركاب بأجر بشكل يخالف شروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأشارت الدعوى إلى عدم وجود أي ضوابط لعمل تلك السيارات، ما تسبب في فرض نفسها على أصحاب المهنة الحقيقيين، في إشارة إلى تضرر سائقي السيارات التاكسي “الأبيض”.

وكان سائقو التاكسي الأبيض وجهوا انتقادات في فبراير/شباط 2016، تجاه شركات النقل الخاصة، خاصة “أوبر” و”كريم” اللتين بدأتا بالانتشار وشهدتا نموًا كبيرًا، وقام السائقون بعمل احتجاجات وطالبوا بتدخل الحكومة المصرية لـ”مواجهة انتشار تلك الشركات التي تعمل دون ترخيص”.

وفي أعقاب ذلك شكلت الحكومة المصرية لجنة تضم 7 وزارات هي، النقل، والاتصالات، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والاستثمار، والتنمية المحلية، لتناقش قرارات تقنين أوضاع شركات النقل الخاصة عبر الهواتف الذكية.