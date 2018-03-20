الإمارات.. إطلاق شراكة بين “إعمار” و”الدار العقارية”

أعلن رئيس وزراء دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية بين الدار العقارية و”إعمار”؛ لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم ( 8.2 مليار دولار.).

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: ” شهدت اليوم وأخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين الدار العقارية وإعمار؛ لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة ٣٠ مليار درهم”.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد بهذه الاتفاقية قائلًا: ” تعاون شركاتنا الوطنية هو قوة للوطن..وترسيخ التعاون بينهم هو ترسيخ لمكانة الدولة..وإطلاق مشاريع مشتركة بينهم، تعزيز لتنافسية اقتصادنا عالميًا”.