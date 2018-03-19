محمد بن راشد يطلق المرحلة الرابعة من مشروع “مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية”

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الإثنين، المرحلة الرابعة من مشروع الطاقة الشمسية المركزة بدبي، بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار).

ويشمل المشروع الواقع على مساحة إجمالية بلغت 43 كيلومترًا، وتصل قدرته الكاملة نحو 5 آلاف ميغاوات طاقة نظيفة، أعلى برج شمسي في العالم يصل ارتفاعه إلى 260 مترًا.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “أطلقنا اليوم مرحلة جديدة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، 700 ميجاوات بقيمة 14 مليار درهم لتوفير طاقة نظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي”.

أطلقنا اليوم مرحلة جديدة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ، 700 ميجاوات بقيمة 14 مليار درهم لتوفير طاقة نظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي. المجمع هو الأكبر عالميا على مساحة 43كم مربع باستثمارات 50 مليار درهم وصولا لانتاج 5000 ميجاوات طاقة نظيفة pic.twitter.com/pBotoJymCn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 19, 2018

وأضاف: “المجمع هو الأكبر عالميًا على مساحة 43 كم مربع باستثمارات 50 مليار درهم وصولًَا لإنتاج 5000 ميجاوات طاقة نظيفة”.

وتابع قائلًا: “تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في دبي هي الأقل عالميًا وطموحاتنا هي الأعلى عالميًا وهدفنا 75% طاقة نظيفة لدبي بحلول 2050، ونمضي وفق خطتنا بتسارع كبير، ولا استدامة لتنمية لا تحافظ على بيئة نظيفة للأجيال القادمة”.

وتتضمن المرحلة الرابعة، 3 وحدات بتقنية منظومة عاكسات القطع المكافىء بقدرة إجمالية 600 ميغاوات بواقع 200 ميغاوات لكل منها، ووحدة بتقنية برج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاوات على مساحة 9 كيلومترات مربعة.