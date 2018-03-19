شركة ملياردير مصري تفوز بمشروع تطوير مطار الفجيرة

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، التابعة للملياردير المصري ناصف ساويرس، اليوم الاثنين، أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات (مصري) ومجموعة الصحراء الإماراتية (خاص) فاز بمشروع أعمال تطوير مطار الفجيرة الدولي بدولة الإمارات بقيمة 180 مليون دولار.

وذكرت “أوراسكوم”، المدرجة في ناسداك دبي وبورصة مصر، أن حصتها تقدر بنحو 60 % من قيمة العقد.

وأوضحت في بيان صحفي، أن المشروع يشمل جميع أعمال البنية التحتية الرئيسة لتطوير المطار بما فيها إنشاء برج جديد للمراقبة الجوية.

كذلك، يشمل المشروع توسيع مدرج الطائرات الحالي وإنشاء مدرج جديد للطوارئ مع الممرات السريعة، إلى جانب تركيب جميع الأنظمة الخاصة بالمطار.

ونفذت “أوراسكوم” أعمالًا مماثلة لغالبية المطارات العسكرية والمدنية في مصر، وكذلك مطار الملك عبد العزيز الدولي في السعودية وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

وتعمل أوراسكوم كونستراكشون في الكيماويات والبناء وتهيمن عليها عائلة ساويرس المصرية، وتأسست بمركز دبي المالي في يناير/ كانون الثاني 2015، برأسمال 105 ملايين دولار.