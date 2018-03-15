موانئ دبي العالمية تنوي زيادة إنفاق 2018 بعد نمو الأرباح 14.9% في 2017

قالت موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، اليوم الخميس، إن ربحها للعام بأكمله زاد 14.9 %في 2017 وإن إنفاقها الرأسمالي سيبلغ 1.4 مليار دولار هذا العام.

وأوضحت، في إفصاح للبورصة، إن أرباح الفترة العائدة إلى مالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل زادت إلى 1.18 مليار دولار في 2017 من 1.02 مليار دولار في 2016.

وزادت الإيرادات 13.2 % إلى 4.7 مليار دولار، ويوصي مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح 7.9 % إلى 340.3 مليون دولار بواقع 41 سنتًا للسهم.

وكانت الشركة المملوكة لحكومة دبي قالت، الشهر الماضي، إن أحجام مناولة الحاويات في مرافئها بأنحاء العالم زادت 10.1 % إلى 70.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا.

وقالت موانئ دبي العالمية، اليوم، إنها استثمرت 1.09 مليار دولار في محفظتها في 2017، وهو ما يقل عن توقعات الشركة للإنفاق الرأسمالي للعام البالغ 1.2 مليار دولار.

وتتوقع الشركة استثمار 1.4 مليار دولار في 2017، وبالأساس في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقع فيها ميناؤها الرئيس جبل علي، وفي الإكوادور وأرض الصومال وكوريا الجنوبية وموزمبيق ومصر.

وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، خلال مؤتمر صحفي: “سجلنا بداية مشجعة لهذا العام إذ تماشت أحجام الحاويات مع التوقعات. وبالتطلع إلى عام 2018، تشكل الظروف الجيوسياسية المتقلبة تحديًا في بعض المناطق، ولكننا نتوقع مواصلة النمو بوتيرة تفوق أداء السوق، كما نتوقع زيادة مساهمة استثماراتنا الجديدة في دعم أدائنا”.

وأوضح أن موانئ دبي ملتزمة بمشروع الميناء في أرض الصومال على الرغم من قيام الصومال بحظر عمل الشركة في البلاد.

وهذا الأسبوع صوّت برلمان الصومال لصالح حظر عمل موانئ دبي العالمية في البلاد، قائلاً إن العقد الذي وقعته الشركة للعمل في منطقة أرض الصومال الانفصالية باطل.

ولم يتضح كيف ستطبق حكومة الصومال الاتحادية الحظر في ضوء الوضع شبه المستقل لمنطقة أرض الصومال.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حكومة جيبوتي في شباط/ فبراير إنهاء عقد موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء محطة دوراليه للحاويات بالبلاد.

ووصفت الشركة الخطوة التي اتخذتها جيبوتي بأنها غير قانونية وقالت، إنها بدأت إجراءات تحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي لحل المسألة.