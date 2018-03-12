اتفاق سعودي مصري لإنشاء شركة ملاحة مشتركة

وقعت المملكة العربية السعودية ومصر، اليوم الإثنين، مذكرة لتفعيل الاتفاق المصري السعودي لدعم النقل البحري بين البلدين، وإنشاء شركة ملاحة مشتركة.

وقالت هيئة قناة السويس، إن كل من رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عبدالله بن علي الدبيخي، جددا الاتفاق بين الطرفين من أجل دعم النقل البحري بين مصر والسعودية عبر قناة السويس.

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن الاتفاق يتضمن قيام شركة بحرية بنقل جميع احتياجات المملكة عبر القناة باستخدام جميع أنواع السفن التابعة للشركة.

ويتضمن الاتفاق أيضًا، وفقًا للبيان، دراسة إنشاء شركة ملاحة مصرية سعودية مشتركة ممثلة في هيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري يكون مقرها الرئيس في مصر للعمل على نقل كافة احتياجات مصر بمختلف أنواعها، وكذلك المواد الخام والمنتجات الواردة والمصدرة الخاصة بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وتابعت هيئة القناة، أن الاتفاق يتضمن أيضًا، دراسة إنشاء شركة أخرى مشتركة تعمل في مجال تقديم الخدمات البحرية المتكاملة للسفن العابرة لقناة السويس، وذلك في منطقة تحدد بمعرفة هيئة القناة، وبعد الحصول على التصديقات والموافقات اللازمة لمثل هذه المشروعات.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا الاتفاق واحد من النتائج الإيجابية الكثيرة التي نجمت عن اللقاءات التي جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته الأخيرة لمصر.