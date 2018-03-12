وفاة الشيخ منصور المالك رئيس ديوان المظالم السابق بالسعودية

أُعلن اليوم الإثنين، في المملكة العربية السعودية، عن وفاة رئيس ديوان المظالم السابق، الشيخ منصور بن حمد المالك، شقيق رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك.

ونعى خالد المالك، أخاه عبر صفحته الرسمية في تويتر قائلًا “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي فضيلة الشيخ منصور بن حمد المالك رئيس ديوان المظالم سابقًا، والعزاء في منزل أخي محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بدوره، نعى سلمان فهد المالك، رئيس نادي النصر، الشيخ منصور، عبر حسابه في تويتر، حيث كتب “انتقل إلى رحمة الله عمي معالي الشيخ منصور بن حمد المالك لجوار الرحيم اللطيف دعواتكم بالثبات والمغفرة سيصلى عليه اليوم الإثنين بعد صلاة العصر في جامع الراجحي والعزاء في بيت العم محمد حمد المالك بحي الروضة”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ولاحول ولاقوة إلا بالله

والحمدلله على قضائه وقدره

انتقل إلى رحمة الله عمي معالي الشيخ منصور بن حمد المالك لجوار الرحيم اللطيف

دعواتكم بالثبات والمغفرة

سيصلى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الراجحي والعزاء في بيت العم محمد حمد المالك بحي الروضة pic.twitter.com/L0K5Edtq89 — سلمان فهد المالك (@sffrlm) March 12, 2018

وتفاعل نشطاء سعوديون مع خبر وفات المالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من خلال هاشتاغ #وفاه_الشيخ_منصور_المالك، حيث أبدوا حزنهم على رحيله، ودعوا له بالرحمة.

وقال الكاتب رمضان بن جريدي العنزي، عبر حسابه في تويتر”رحم الشيخ المتواضع منصور المالك، لقد زرته قبل يومين في مستشفى التخصصي، لم أتمكن من رؤيته كغيري كونه في العناية المشددة المكان في المضافة يعج بالناس الجميع كان يلهج بالدعاء له واستذكار مآربه، والتأثير كان واضحًا على الجميع، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته”.