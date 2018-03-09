تعرف على أصغر المليارديرات سنًا لهذا العام (صور)

أصدرت شركة “فوربس” الأمريكية، المعنية بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، أحدث تقرير لها حول الثروات المالية للأفراد.

ويكشف التقرير عن وجود 3 من أصغر المليارديرات بالعالم من دولة النرويج، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا لتوفير البلاد بيئة عمل جيدة لشبابها.

النرويجية الجميلة

وتعد سيدة الأعمال ألكسندرا أندريسن هي الأصغر سنًا لقائمة أثرياء العالم، حيثُ تبلغ الفتاة النرويجية الجميلة 21 عامًا فقط بمقدار ثروة يبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.

وورثت ألكسندرا ثروتها مناصفة مع شقيقتها كاثرينا أندرسن من والدهما الملياردير النرويجي يوهان أندريسن صاحب شركة فريد القابضة بعد أن ترك 42.2% من حسابه لابنتيه.

وتعد ألكسندرا من أنشط المستثمرين في البورصة النرويجية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى.

قيادة بطعم الكحول

تصدرت كاثرينا أندريسن، البالغة من العمر 22عامًا، عناوين الصحف في العام الماضى، بعد أن تم تغريمها مبلغ 250 ألف كرونة دنماركية نظرًا لقيادتها السيارة وهي تحت تأثير الكحول.

وتأتى كاثرين في التريب الثاني بنفس مقدار الثروة التي تمتلكها شقيقتها الأصغر منها بعام واحد فقط.

سلمار

يمتلك الشاب النرويجي غوستاف ماغنار ويتزو (24عامًا)، نحو 50% من أسهم شركة مزارع الأسماك النرويجية “سلمار”، وتعد هذه الشركة من أكبر منتجي أسماك السلمون حول العالم.

وأهدى والد غوستاف، الذي لا يزال يدير الشركة، لنجله هذه الأسهم في العام 2013، ويركز غوستاف في استثماراته على سوق العقارات بشكل كبير ويقدر إجمالي ثروته بمبلغ 1.9 مليار دولار.

السناب شات

يعد إيفان شبيغل (27عامًا) أحد مؤسسي تطبيق السناب شات، حيث نجح برفقة صديقيه موبي وشبيغل ميرفي بجامعة ستانفورد في تكوين فكرة لبرمجة التطبيق.

وأصبح إيفان بحلول العام 2013 أصغر مدير تنفيذي لشركة عامة بالعالم بعد انطلاق السناب شات، ويمتلك الشقيقان ما يقرب من 18% من أسهم الشركة إلا أن لهما حق التصويت في القرارات المصيرية للشركة، وتقدر ثروة الشاب الأمريكي الجنسية بمبلغ 4.1 مليار دولار.

سترايب

جون كوليسون (27عامًا)، من الأعضاء المؤسسين لموقع سترايب، برفقة شقيقه باتريك كوليسون، وهو تطبيق تحويل مدفوعات يتم استخدامه على نطاق عالمي نجح الأخوين في ابتكاره العام 2011، ويعيش جون حالياً بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث يوجد مقر الشركة،وتقدر ثروة الشاب الإيرلندي المولد بقيمة مليار دولار.