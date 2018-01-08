شركة صينية تكشف النقاب عن سيارة كهربائية جديدة “أذكى من البشر” لمنافسة تيسلا (صور)

أفادت صحيفة بريطانية، اليوم، بأن شركة “بيتون” الصينية كشفت، اليوم الإثنين، النقاب عن أول نموذج أولي قابل للقيادة من سيارة كهربائية جديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018، الذي يقام في مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن الشركة المصنعة، التي تتخذ من “نانجينغ” في الصين مقرًا لها، تعتزم طرح السيارة في الصين في العام 2019، بأسعار تبدأ من 45 ألف دولار، قبل أن تتوسع إلى الولايات المتحدة وأوروبا في العام 2020؛ لتنافس سيارة تيسلا.

وزودت الشركة سيارتها الجديدة بتقنيات متقدمة، منها شاشة ضخمة تعمل باللمس كلوحة أجهزة قياس وعدادات، وبشاشة تعمل باللمس على المقود أيضًا. وتقول الشركة إن سيارتها “قادرة على إدراك أكثر مما يدركه البشر.”

فهي قادرة، مثلًا، على قراءة وفهم إشارات المرور، ورصد ما يسمى النقاط العمياء في محيط السيارة، بل والتواصل مع السيارات الأخرى باستخدام أجهزة استشعار ومعالجات للصور.

وأفادت قناة بي بي سي على موقعها، بأن مصممي السيارة الجديدة هم موظفون سابقون في شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات، وشركة آبل الأمريكية للتكنولوجيا والهواتف النقالة.

وقالت الشركة، إن السيارة العادية ستتمكن من قطع مسافة 250 ميلًا قبل الحاجة إلى شحن البطارية، في حين أن الطراز المميز سيتمكن من قطع حوالي 325 ميلًا.

وتزعم الشركة أن شحن البطارية سيتم بسرعة عالية، حيث قال الدكتور كارسون بريتفيلد، أحد مؤسسي الشركة، إنه سيعاد شحن السيارة بما يكفي من الطاقة لقطع مسافة 150 ميلًا (249 كيلومترًا)، في فترة 20 دقيقة فقط.

ومن التقنيات المتقدمة في السيارة، هناك تقنية التعرف إلى الوجه، بل وحتى ميزة التعرف على العاطفة للتمييز بين السائق والراكب، وتخصيص تجربة ركوب السيارة بما يلائمهما.