“تيسلا” تبهر عشاقها بسيارة كهربائية تصل لسرعات تفوق التوقعات

كشف إيلون ماسك، مؤسس ومدير شركة “تيسلا” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، عن أن سيارة الشركة الجديدة “Roadster 2” سيتم تحديث أدائها، وتصميمها بحيث تفوق سرعتها 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من ثانيتين، وهو المعدل، الذي أعلنته الشركة خلال مؤتمر إطلاق سيارتها الجديدة، الأسبوع الماضي.

وقال ماسك: إن “السرعة المعلنة خلال المؤتمر، وهي الانطلاق من وضع الثبات إلى 100 كم/الساعة خلال 1.9 ثانية، هو الحد الأدنى للسرعة، وسيكون هناك مستوى أعلى من السرعة سيتم تقديمه في عرض خاص للمستخدمين، يمكنهم استخدامه على سياراتهم الجديدة”، وفقًا لما نشره موقع “انجادجيت” التقني.

ومن المتوقع أن يتم هذا التحديث من خلال تقديم تعديلات في تصميم السيارة بشكل عام، بحيث تكون أخف على الطرق كي تستطيع زيادة سرعتها عند الطلب، رغم أن السيارة في الوضع الحالي، وسرعتها الحالية هي الأسرع في العالم كسيارة كهربائية.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإن سعة بطارية السيارة الجديدة تصل إلى 200 كيلو وات في الساعة، في حين تبلغ سرعتها 160 كم/الساعة خلال 4.2 ثانية.

ويبلغ سعر “Roadster 2” الجديدة 200 ألف دولار، بحيث يتم دفع مقدم قدره 50 ألف دولار.