“إل جي” تنافس “سامسونغ” على شاشات “آيفون” في 2018

كشف تقرير جديد أن شركة “إل جي” الكورية ستقدم 15 مليون شاشة OLED لهواتف “آيفون” الجديدة للعام الحالي، ما دفع بأسهم الشركة نحو الارتفاع.

وعكست تلك الخطوة بوادر حرب تقنية مقبلة بينها وبين غريمتها “سامسونغ” المحتكرة لسوق شاشات OLED وفقًا لما نقله موقع “ماك رامورز”.

وأوضح التقرير أن “إل جي” ستقوم بإمداد “أبل” بشاشات OLED للإصدار الكبير من هواتفها لعام ،2018 والذي يتوقع أن يحمل اسم “آيفون إكس بلس” وستكون شاشته بقياس 6.5 بوصة، في الوقت الذي سيتركز إنتاج “سامسونغ” على شاشات هاتف “آيفون اكس 2″، والذي سيأتي بشاشة يتوقع حجمها أن يكون 5.8 بوصة أو 6 بوصة.

ومدت الشركة هواتف آيفون 8 العام الماضي بشاشاتها من نوع LCD، بينما وضعت سامسونغ يدها على جميع شاشات “آيفون إكس” من نوع OLED، ولذلك ترغب “أبل” في تغييره عبر الاستثمار في قطاع شاشات LG Display بمليارات الدولارات.

وواجهت شاشات “إل جي” بعض النقد في هواتف “غوغل بيكسل 2 إكس إل” من نوع OLED، حيث إنها واجهت بعض حالات احتراق البيكسلات “Screen Burn-in”، ولكن لم تجزم أي من الشركتين إن كانت المشكلة في الهواتف أم من الشاشات بشكل مباشر، في الوقت نفسه كانت “أبل” قد أوضحت لمستخدميها عند طرحها لهاتفها “آيفون إكس” أنهم قد يواجهون مشكلات طبيعية، خاصة باحتراق البيكسلات على متن الهاتف والذي كان يحمل شاشات “أوليد” من تصنيع “سامسونج”.

ومن المتوقع أن يأتي إصدار ثالث هذا العام بسعر منخفض يتراوح بين 679 و769 دولارًا بنفس تصميم آيفون إكس، ولكن بشاشة نوعها LCD، وفقًا لما وضعها المحلل الشهير مينج تشي كيو من توقعات نهاية العام الماضي.