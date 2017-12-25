شركات الاتصالات السعودية تعتزم رفع أسعار باقات الإنترنت رغم الانتقادات

تعتزم شركات الاتصالات النقالة الثلاث العاملة في السعودية، رفع أسعار باقات الإنترنت الخاصة بالهواتف النقالة في المملكة بالتزامن مع زيادة مقررة أصلاً بنسبة 5% يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل.

وقالت تقارير محلية متعددة إن شركة الاتصالات الحكومية وشركتي “موبايلي” و”زين” الخاصتين، تعتزمان رفع أسعار باقات الإنترنت لمشتركيها في الفترة المقبلة.

ولم تصدر تلك الشركات أي بيانات رسمية تؤكد صحة تلك التوقعات، فيما لم يتسن لـ”إرم نيوز” الحصول على تعقيبات فورية منها.

وتقول وسائل إعلام محلية إن بعض شركات الاتصالات بدأت بالفعل إعادة النظر بأسعار باقات بيانات الإنترنت، بحيث تنوي زيادة أسعار بعض باقات الإنترنت، وإلغاء باقات أخرى.

وأثارت تلك التوقعات ردود فعل غير راضية عن ذلك التوجه في وقت تواجه فيه شركات الاتصالات انتقادات واسعة بشأن سوء الخدمة وارتفاع أسعار الاتصالات وباقات بيانات الإنترنت.

ومن المقرر أن تزيد قيمة فواتير شركات الاتصالات السعودية بدءًا من العام المقبل بمقدار 5% وهي ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها المملكة على عدد كبير من السلع والخدمات.