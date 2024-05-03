قبرص تُمهل "شيفرون" 6 أشهر لتحسين خططها لاستخراج الغاز من حقل بحري

قالت قبرص، اليوم الخميس، إنها تريد تعديلات لتحسين الخطط، التي تقودها شركة "شيفرون" لاستخراج الغاز من حقل بحري، وأمهلت التحالف الذي تقوده الشركة الأمريكية الكبرى 6 أشهر لتلبية متطلباتها.

وجرت محادثات مطولة حول التطوير المستقبلي لحقل "أفروديت" جنوب شرقي قبرص منذ محاولة "شيفرون" إدخال تغييرات على خطة موضوعة عام 2019 لتطوير الحقل.

وجرى الاتفاق على هذه الخطة بين قبرص وشركة "نوبل" الحاملة للترخيص، وهي شركة مستقلة للطاقة استحوذت عليها شركة "شيفرون" في عام 2020.

وقدمت شركة "شيفرون" اقتراحًا جديدًا لتطوير الحقل في الـ29 من شهر مارس/آذار الماضي.