أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 0341 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1986.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال. كوم "ستكون أسعار الذهب من العوامل المتأثرة بالصراع بين إسرائيل وحماس طالمًا أن الأمور معرضة لخطر التصعيد".

وارتفع الذهب نحو 9 % مع لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذا آمنا من التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل والفلسطينيين التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن التوقعات القائمة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أبقت أسعار الذهب دون سقف الألفي دولار الذي تم تجاوزه آخر مرة في مايو/ أيار.