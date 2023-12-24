دراسة ألمانية تكشف أسرار التقلبات الاقتصادية.. وهكذا يجب الاستعداد لها

صدمات اقتصادية

وخلال العقود الأربعة الماضية، شهد العالم فترة من الهدوء النسبي، مع ندرة الصدمات الاقتصادية الكبيرة. ويحذّر محللو البنك الألماني من أن هذه الفترة من الاستقرار النسبي ربما تقترب من نهايتها، نظرا للاحتمال الإحصائي لحدوث صدمات غير متوقعة تؤثر على الاقتصادات العالمية.

والجدير بالذكر أن ظهور جائحة كوفيد 19 كشف أن مثل هذه الأحداث، على الرغم من ندرتها، يمكن أن تؤدي بسرعة إلى التعجيل بالركود الاقتصادي؛ ما يؤدي إلى اضطرابات عميقة في غضون أسابيع.

وقد اشتدت التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الصدمات في السنوات الأخيرة؛ إذ تشير التقارير الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة إلى أن الصدمات منذ عام 2000 كان لها تأثير مضاعف، وتكبّدت ضعف تكلفة القطاع العام مقارنة بتلك التي شهدتها بريطانيا في النصف الأخير من القرن العشرين.

الانكماش الاقتصادي

وبحسب الدراسة، تشير البيانات التاريخية إلى وجود علاقة قوية بين ارتفاع أسعار الفائدة والانكماش الاقتصادي؛ ما يعني ضِمنًا أن التضخم الذي لا يمكن التنبؤ به قد يساهم بشكل أكبر في دورات اقتصادية غير منتظمة.

كما يؤدي انخفاض معدل النمو إلى تفاقم التحدي المتمثل في تجنب الانكماش الاقتصادي عند حدوث الصدمات؛ ما يشكل آفاقا مثيرة للقلق فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية للدول.