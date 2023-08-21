البنك المركزي الألماني يتوقع استمرار ركود الاقتصاد "الباهت"

توقّع البنك المركزي الألماني، اليوم الإثنين، أن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة، وهما عاملان يرخيان بثقلهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة.

وأفاد التقرير الشهري للبوندسبنك، بأنه بعد تقديرات أولية أشارت إلى أنّ معدلّ النموّ في الاقتصاد الألماني بلغ صفرًا في الفصل الثاني من العام، فإنّ آفاق الفترة بين تمّوز/يوليو وأيلول/سبتمبر ليست أفضل بكثير.

ومن المحتمل وفق البنك، بأن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حدّ كبير في الفصل الثالث"، مشيرًا إلى أنّ أكبر اقتصاد في أوروبا "لا يزال باهتًا" و "لا يزال يمرّ بفترة ضعف".