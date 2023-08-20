ألمانيا تتوقع تقديم مساعدة مالية بـ5 مليارات يورو سنويا لأوكرانيا

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها حوالي خمسة مليارات يورو (5.44 مليار دولار) سنويًّا.

وألمانيا من أكبر الدول المانحة لأوكرانيا منذ بدء الصراع مع روسيا، وقالت إنها ستستمر في تقديم الدعم طالما اقتضت الحاجة.