ألمانيا تتوقع تقديم مساعدة مالية بـ5 مليارات يورو سنويا لأوكرانيا
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها حوالي خمسة مليارات يورو (5.44 مليار دولار) سنويًّا.
وألمانيا من أكبر الدول المانحة لأوكرانيا منذ بدء الصراع مع روسيا، وقالت إنها ستستمر في تقديم الدعم طالما اقتضت الحاجة.
وفي مايو/ أيارالماضي، على سبيل المثال أعلنت ألمانيا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو في حزمة شملت دبابات وطائرات مسيرة.
وترددت ألمانيا في البداية في تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة روسيا خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال.