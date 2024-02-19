لأسباب منها انتخابية.. بايدن يؤخر قرار التحول للسيارات الكهربائية

كشفت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تعديل جدولها الزمني للانتقال إلى السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف لاستيعاب مخاوف الشركات المصنّعة، معتبرة أن تعديل السياسة يعمل على حشد دعم بايدن خلال الانتخابات المرتقبة من قبل النقابات العمالية.

وبالرغم من هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أن القرار يشير رغبة بايدن في تحقيق التوازن بين الضرورات البيئية والحقائق العملية التي يواجهها أصحاب المصلحة في الصناعة.

وأكدت مصادر مطلعة، بحسب موقع "mashable"، أن هذا التعديل في سياسة تغير المناخ يهدف إلى منح اللاعبين في صناعة السيارات وقتًا إضافيًّا للامتثال لتوجيهات الإدارة.

تمديد الجدول الزمني

وقد أصبحت الخطة الأولية للإدارة الأمريكية، التي سعت للانتقال السريع إلى المركبات الكهربائية بحلول أوائل عقد 2030، قيد المراجعة، ومن المتوقّع أن يمدّد الاقتراح الجديد الجدول الزمني حتى نهاية العقد.

ويهدف هذا التعديل، الذي من المقرّر الانتهاء منه وإعلانه بحلول أوائل الربيع، لتخفيف الضغط على شركات صناعة السيارات والنقابات، وكل منهما أعرب عن تحفّظاته بشأن الوتيرة السريعة للانتقال.

وتتمحور إستراتيجية إدارة بايدن بالالتزام بالحد من انبعاثات عوادم السيارات من خلال تحفيز الأمريكيين على تبنّي السيارات الكهربائية. ومع ذلك، أشار أصحاب المصلحة في الصناعة إلى عقبات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية ومعالجة تحديات البنية التحتية، مثل: توافر محطات الشحن.