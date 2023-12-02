العراق يعلن الاتفاق مع تركيا على ترتيبات مصرفية

كشف البنك المركزي العراقي، مساء اليوم السبت، عن نتائج حواراته مع تركيا بشأن تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح حسابات مصرفية للمصارف العراقية بهدف تعزيز التحويل الخارجي بعملة اليورو، من أجل ما تُعرف بـ"الحوالات السوداء" في السوق العراقي، التي سببت أزمة الدولار منذ أشهر.

ووفق الخبير في الشأن المصرفي ناصر الكناني، "فإن معظم الحوالات السوداء تخرج من العراق نحو إيران؛ بهدف تسديد أموال الاستيرادات بصور غير قانونية وخارج المنصة التي وضعها البنك المركزي العراقي".

وذكر بيان للبنك المركزي أنه "استكملت المباحثات التي أجراها وفد عراقي مشترك (الحكومة، البنك المركزي، رابطة المصارف العراقية الخاصة، والقطاع المصرفي متمثلا بعدد من المصارف الخاصة) في إسطنبول وعاد إلى بغداد صباح أمس، وقد تكللت المباحثات بالاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة، بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين، وإجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة (دينار مقابل يورو أو ليرة تركية) بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية (الإيداع بالدينار داخل العراق، الدفع باليورو أو الليرة في تركيا، شحن البضائع من تركيا إلى العراق)".