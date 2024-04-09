بلومبيرغ: الهند قادرة على قيادة النمو العالمي بحلول 2028

رشحت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الهند للمنافسة على أخذ مركز الصين في سباق الاقتصاد العالمي، رغم إشارتها إلى عدد من التحديات التي تواجهها.

وقال تقرير للوكالة إن الهند قادرة على قيادة النمو العالمي بحلول عام 2028 إذا تمكنت من تحقيق النجاح في كافة النتائج الاقتصادية الحقيقية.

وأشارت بلومبيرغ إلى أنه بينما تتباطأ الصين، وتنظر إليها الحكومات الغربية بشكل متزايد على أنها منافس وليس شريكًا اقتصاديًّا، فهناك منافس للصين على حدودها الجنوبية الغربية، وهي الهند، الاقتصاد الصاعد الذي يسير ليأخذ مكانه كمحرك تالٍ للنمو في العالم.

وذكرت بلومبيرغ أن سوق الأوراق المالية في الهند تشهد ازدهارًا، وسط تدفق الاستثمار الأجنبي، وتستعد الحكومات لتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع السوق الهندية الشابة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وأضافت أن شركات تصنيع الطائرات، مثل: شركة بوينغ تتلقى طلبات قياسية من السوق الهندية فيما تعمل شركة أبل على زيادة إنتاج هواتف آيفون، ويتبعها الموردون الذين تجمعوا لفترة طويلة حول ممرات التصنيع في جنوب الصين.

تحديات

ورغم كل هذا التفاؤل، فإن بلومبيرغ تشدد على أن اقتصاد الهند الذي يبلغ حجمه 3.5 تريليون دولار لا يزال متواضعًا مقارنة باقتصاد الصين العملاق الذي تبلغ قيمته 17.8 تريليون دولار، حيث يقول اقتصاديون إن الأمر سيستغرق الهند عمرًا كاملًا للحاق به.

وتضيف: "إن الطرق الرديئة والتعليم غير المكتمل والبيروقراطية ونقص العمال المهرة ليست سوى صور قليلة عن أوجه القصور العديدة التي تواجهها الشركات الغربية عند إنشاء متجر مثلا داخل الهند ."

في المقابل تقول بلومبيرغ إن الهند تتفوق على الصين جارتها الشمالية بسرعة أكبر بكثير في مجال واحد مهم وهو أنها تعتبر الآن محرك النمو الاقتصادي العالمي.

وتعتقد البنوك الاستثمارية المتفائلة، مثل بنك باركليز، أن الهند قادرة على أن تصبح أكبر مساهم على مستوى العالم في النمو خلال الولاية المقبلة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزبه في الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ خلال أسابيع.