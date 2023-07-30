كيف سيتفوق اقتصاد الهند على الاقتصاد الأمريكي؟

بالتزامن مع الصعود الآسيوي، يدور الحديث حاليًا عن استعداد الاقتصاد العالمي للعودة إلى طبيعته القديمة، عندما كانت الهند أكبر اقتصاد في العالم منذ أكثر من ألف عام، قبل أن تتجاوزها الصين بحلول عام 1820.

هذه تقديرات المؤرخ الاقتصادي اللامع أنغوس ماديسون، وفق ما نقلت عنه صحيفة "التايمز" البريطانية.

ويؤكد ماديسون أن "الصين والهند بقيتا أكبر اقتصادين في العالم حتى عام 1870، عندما كان التأثيران المزدوجان للثورة الصناعية في الغرب والاستعمار الأوروبي محسوسين بشكل كامل".

وأضاف: "ثم برزت بريطانيا باعتبارها القوة الاقتصادية الأولى في العالم، ثم انتقل هذا اللقب الاقتصادي إلى الولايات المتحدة بحلول عام 1900".