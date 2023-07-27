بوتين: نتوقع انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين خلال قمة الهند

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع أن يتخذ قرار انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين خلال القمَّة المقبلة في الهند، مؤكدا أن موسكو حافظت على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية مع القارة الأفريقية رغم الصعوبات المصاحبة لجائحة كورونا وفرض عقوبات "غير شرعية" على روسيا.

وقال بوتين خلال لقاء جمعه بقادة دول أفريقية على هامش أعمال القمَّة الروسية الأفريقية، التي تستضيفها مدينة سان بطرسبورغ، إن "في عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري مع القارة الأفريقية نحو 189 مليار دولار، وفي النصف الأول من العام الجاري زاد حجم التبادل التجاري بنحو 35٪".