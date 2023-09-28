إسبانيا.. موجات الحر ترفع أسعار زيت الزيتون وتخفض الإنتاج

كشف تقرير صادر وزارة الزراعة والأغذية الإسبانية، بأن ارتفاع أسعار زيت الزيتون أدى إلى انهيار الاستهلاك، إذ انخفض حجم المبيعات بنسبة 35.4% مقارنة بالموسم السابق.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "الـموندو" الإسبانية، فإن الدولة الأوروبية انتجت 663 ألف طن من زيت الزيتون، بانخفاض كبير مقارنة في الموسم السابق، حيث وصل الإنتاج إلى 1.5 مليون طن، ما يدل على انخفاض الانتاح بنسبة 55.6%.

وأشار التقرير إلى أن سجلات الجمعية الوطنية للتغليف الصناعي وتكرير زيوت الطعام، الممثلة لأكثر من 60 شركة وتشكل 70% من إجمالي السوق الإسباني، عكست تراجعاً بنسبة 14% في المبيعات مقارنة بالموسم السابق.

كما أن نتائج شركة "Deoleo"، وهي الشركة الرائدة في قطاع زيت الزيتون، عكست الأداء الأكثر تعقيدًا في تاريخها، حيث تسبب ارتفاع الأسعار وتأثيره على الاستهلاك في انخفاض حجم المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق.