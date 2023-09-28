إسبانيا.. موجات الحر ترفع أسعار زيت الزيتون وتخفض الإنتاج
كشف تقرير صادر وزارة الزراعة والأغذية الإسبانية، بأن ارتفاع أسعار زيت الزيتون أدى إلى انهيار الاستهلاك، إذ انخفض حجم المبيعات بنسبة 35.4% مقارنة بالموسم السابق.
ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "الـموندو" الإسبانية، فإن الدولة الأوروبية انتجت 663 ألف طن من زيت الزيتون، بانخفاض كبير مقارنة في الموسم السابق، حيث وصل الإنتاج إلى 1.5 مليون طن، ما يدل على انخفاض الانتاح بنسبة 55.6%.
وأشار التقرير إلى أن سجلات الجمعية الوطنية للتغليف الصناعي وتكرير زيوت الطعام، الممثلة لأكثر من 60 شركة وتشكل 70% من إجمالي السوق الإسباني، عكست تراجعاً بنسبة 14% في المبيعات مقارنة بالموسم السابق.
كما أن نتائج شركة "Deoleo"، وهي الشركة الرائدة في قطاع زيت الزيتون، عكست الأداء الأكثر تعقيدًا في تاريخها، حيث تسبب ارتفاع الأسعار وتأثيره على الاستهلاك في انخفاض حجم المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق.
وقالت الشركة في بيان، إن "الانخفاض في المبيعات قد تسبب بخسائر لا يمكن تعويضها"، فيما أثرت زيادة الأسعار على الأرباح التي انخفضت بنسبة 43% على أساس سنوي.
وأشارت التقرير إلى أن الجفاف الشديد وموجات الحرارة المطولة تسببت في ارتفاع تاريخي في الأسعار بأكثر من 90%، حيث أدى انخفاض الإنتاج، سواء من حيث الكمية أو الجودة، إلى زيادة كبيرة في أسعار الزيت عالي الجودة.
ووفق الصحيفة سيكون "النصف الثاني من العام الحالي أكثر تحديًا؛ لأن أحدث تقديرات الاتحاد الأوروبي لمحصول زيت الزيتون في الموسم الحالي تتوقع إنتاجًا عالميًا أقل بنسبة 27% من الموسم السابق وأقل بنسبة 24% من متوسط المواسم الخمس الأخيرة".
المصدر: صحيفة "الـ موندو" الإسبانية