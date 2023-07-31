تقرير: ارتفاع الطلب على زيت الزيتون بالشرق الأوسط وسط جفاف أوروبي

يجد منتجو زيت الزيتون في منطقة الشرق الأوسط، ارتفاع الطلب عليه فرصة كبيرة للربح المادي في ظل موجة الجفاف التي تضرب المحاصيل الزراعية في أوروبا، فزيت الزيتون هو السلعة الجديدة المذهلة التي يمتلكها الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت صحيفة " ميدل إيست آي".

وحسب تقرير للصحيفة، فإنه "في تونس ارتفع سعر الكيلو من الزيت بمعدل 100%، عما كان عليه العام الماضي، وفي تركيا ارتفع الطلب عليه كثيرًا لدرجة دفعت بالحكومة التركية لفرض ضريبة على تصديره إلى الخارج".

وقالت إنه "حتى صغار المنتجين لزيت الزيتون في بلد مثل لبنان، يلاحظون ارتفاع الطلب عليه على نحو غير مسبوق، فمطلع تموز الجاري، جاءت شركة إسبانية إلى لبنان واشترت كافة احتياطي الزيت، وهو ما أثار مخاوف من حدوث نقص في الصادرات اللبنانية ذات العلامة التجارية".

وأوضحت أن "ارتفاع درجات الحرارة في جنوب أوروبا تسبب بارتفاع أسعار زيت الزيتون على نحو كبير، فإسبانيا التي تنتج نصف إنتاج العالم من زيت الزيتون، تعاني الآن من جفاف حاد، ففي موسم 2022 /2023، أنتجت إسبانيا نحو (620,000) طن من محصول زيت الزيتون، مقارنة بإنتاجها المعتاد البالغ مليونًا ونصف المليون طن سنويًّا".