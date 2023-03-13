بايدن بعد إفلاس بنكين: يمكن للأمريكيين أن "يضعوا ثقتهم" في النظام المصرفي

طمأن الرئيس جو بايدن الأمريكيين، اليوم الإثنين، بأن نظامهم المصرفي آمن، وذلك في أعقاب الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي ووضع بنك آخر تحت الإدارة العامة الفيدرالية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض: "يمكن للأمريكيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن. ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها".

وقال الرئيس الأمريكي، إن دافعي الضرائب لن يتحملوا مسؤولية تعويض خسائر مودعي بنك سيليكون فالي، مؤكداً أن الأزمة تحت السيطرة.

وأشار بايدن إلى أن الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون أموالهم لكن "لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر"، موضحاً: "ستأتي الأموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع".