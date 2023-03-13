الثاني بغضون أيام.. إغلاق بنك سيغنتشر الأمريكي

قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأحد إنها استحوذت على بنك سيغنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وقالت الإدارة في بيان إن الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول.

ولم يرد بنك سيغنتشر على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك الأحد إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر وإن "دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر".