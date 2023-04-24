أمريكا تبلغ بنوكا أوروبية بأساليب روسيا للالتفاف على العقوبات

وحث الحلفاء على اليقظة لأي تنبيهات مثل المدفوعات النقدية الكبيرة وتوجيه المدفوعات من خلال دول ثالثة غير مشاركة في المعاملات والمناقصات المتعددة أو شحنات المنتجات المماثلة من موردين مختلفين لنفس المستخدم النهائي.

وقالت الوزارة إن علامات التحذير الأخرى تتضمن التغييرات المتكررة وتغييرات اللحظة الأخيرة لمستخدمين أو مستفيدين نهائيين وإعادة توجيه البضائع إلى دول ثالثة لديها قيود محدودة أو لا توجد لديها أي قيود على إعادة التصدير إلى روسيا.

وقالت وزارة الخزانة إن إليزابيث روزنبرج مساعدة وزيرة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية ستسافر الأسبوع المقبل إلى قازاخستان وأوزبكستان لتعزيز تطبيق العقوبات وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.