روسيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا

نصحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا، مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي.

وكندا واحدة من أكثر الدول دعما لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وفرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس والشركات الروسية بالإضافة إلى فرض حظر تجاري واسع النطاق.

وقالت الوزارة: "نظرا للعديد من حالات السلوك العنصري ضد المواطنين الروس في كندا، بما يشمل العنف الجسدي، نوصيكم بتجنب السفر إلى هذا البلد سواء لأغراض السياحة أو التعليم أو في سياق العلاقات التجارية، وإذا كنتم بالفعل في كندا، فعليكم توخي الحذر خاصة في الأماكن العامة".