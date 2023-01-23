رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

وعاشت الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، على وقع صدمة ما عُرف بـ"سرقة القرن"، إذ اختلست 5 شركات مبلغ مليارين ونصف مليار دولار، في واقعة هزت البلاد.

وتصاعدت حدة أزمة الدولار في العراق، بعد أن سجل سعر الصرف مقابل الدينار، مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004، فيما يقول خبراء وسياسيون إن المسألة تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي على الأرض العراقية.