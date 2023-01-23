رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه
قالت وكالة الأنباء العراقية الاثنين، إن رئيس الوزراء أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه وكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.
وبحسب الوكالة الرسمية، "قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه".
ولفتت إلى إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد، وتكليف بلال الحمداني بإدارة المصرف إضافة إلى مهامه.
وعاشت الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، على وقع صدمة ما عُرف بـ"سرقة القرن"، إذ اختلست 5 شركات مبلغ مليارين ونصف مليار دولار، في واقعة هزت البلاد.
وتصاعدت حدة أزمة الدولار في العراق، بعد أن سجل سعر الصرف مقابل الدينار، مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004، فيما يقول خبراء وسياسيون إن المسألة تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي على الأرض العراقية.