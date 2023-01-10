العراق.. لجنة برلمانية تنفي مساعي فرض وصاية دولية على البنك المركزي

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر لصحيفة الصباح الحكومية، إنه " لا يوجد حديث عن وصاية للبنك الدولي، على البنك المركزي الـعـراقـي بسبب سرقة القرن، والفساد وما شابه، وذلك بسبب أن العراق الدولة الوحيدة التي ربطت عملتها بالبنك الفيدرالي الأمريكي، وفق قضيتين؛ الأولــى اعتبار الدولار العملة الأجنبية الرئيسة الوحيدة التي يتم التعامل بها سواء بيعا أو شراءً".

وأضاف النائب العراقي، أن "النقطة الثانية، هي أن أموال العراق تذهب إلى صندوق تنمية العراق الـذي يحتوي على عائدات النفط".