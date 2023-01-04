البنك المركزي التونسي يحذر من سنة صعبة

حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، من أن سنة 2023 ستكون "صعبة"، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.

وقال العباسي، خلال مؤتمر صحافي، إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023، فإن الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد".

وأعطى العباسي عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساسا في 19 كانون الأول/ديسمبر، وأشار إلى قانون المالية التونسي "الذي لم يكن جاهزا"، وقال: "الآن لقد أنجز، وهناك أيضا قانون حول نسب الفوائد العالية جدا".