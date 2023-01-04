البنك المركزي التونسي يحذر من سنة صعبة
حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، من أن سنة 2023 ستكون "صعبة"، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.
وقال العباسي، خلال مؤتمر صحافي، إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023، فإن الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد".
وأعطى العباسي عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساسا في 19 كانون الأول/ديسمبر، وأشار إلى قانون المالية التونسي "الذي لم يكن جاهزا"، وقال: "الآن لقد أنجز، وهناك أيضا قانون حول نسب الفوائد العالية جدا".
وأوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة، وسيعرض أمام مجلس الوزراء، وما أن يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، "مشيرا إلى أنه "كلما حصل ذلك بسرعة كان الأمر أفضل".
ودافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8% لكبح التضخم، رغم أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في 2023، عند 11%، بحسب قوله.
وبعد أن أقر بأن هذا القرار "سيكبح النمو" المتوقع أن يبلغ 2,1% هذه السنة، أكد أن البنك المركزي الذي يعتزم أيضا الدفاع عن العملة الوطنية "ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى".
وقال أخيرا إنه يتوقع أن تسجل أسعار بعض السلع "ارتفاعا بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مع رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية، لا سيما مشتقات الطاقة".