تونس.. تعطل شاحنة محملة بـ"الجعة" وسط تدافع لنهبها (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الإثتين، فيديو يظهر تعطل شاحنة لنقل "الجعة"، في منطقة "لاكانيا" قرب العاصمة تونس.
ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع وأثار موجة من الجدل والسخرية، تهافت عدد من المواطنين على الشاحنة لنهب صناديق "الجعة" من على متن الشاحنة التي كانت على حافة الطريق، وسط تدافع غير مسبوق.
وأكد مصدر أمني لـ "إرم نيوز"، حصول الواقعة، مشيرًا إلى أن "قوات الأمن تدخلت لفض الفوضى التى حصلت بعد تدافع مواطنين على الشاحنة ونهب محتوياتها".
وأضاف المصدر أن "الشاحنة كانت في طريقها إلى مدينة الحمامات، شمال البلاد"، منوهًا إلى أن "صناديق الجعة التي تم حجزها من قبل السلطات كانت بلا فواتير وكانت ستوزع خارج مسالك التوزيع".
وأكد المصدر أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الغرض بشبهة السرقة، وذلك بإذن من النيابة العامة في العاصمة التونسية".