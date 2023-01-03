تونس.. تعطل شاحنة محملة بـ"الجعة" وسط تدافع لنهبها (فيديو)

وأضاف المصدر أن "الشاحنة كانت في طريقها إلى مدينة الحمامات، شمال البلاد"، منوهًا إلى أن "صناديق الجعة التي تم حجزها من قبل السلطات كانت بلا فواتير وكانت ستوزع خارج مسالك التوزيع".

وأكد المصدر أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الغرض بشبهة السرقة، وذلك بإذن من النيابة العامة في العاصمة التونسية".