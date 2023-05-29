نائب لبناني يكشف عن "تسوية" لمرحلة ما بعد رياض سلامة
كشف النائب اللبناني فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان اليوم الإثنين، أن هناك تسوية يتم التحضير لها على المستوى السياسي فيما يتعلق بمرحلة ما بعد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان.
ودعا البستاني حاكم مصرف لبنان، الملاحق قضائيا في قضايا احتيال مالي، إلى تقديم استقالته، كاشفا عن "مفاجآت كبيرة" بمجرد مغادرة سلامة منصبه، حسب تعبيره.
ولم يعط النائب لبناني أي تفاصيل عن "التسوية"، التي كشف عنها في مقابلة متلفزة.
وأكد في تصريحاته، التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الإثنين، أن "حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي وعلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري أن يستلم الحاكمية وهناك ضغط عليه ليستلم، وإلا لماذا تم وضع نائب أول وثان وثالث".
وعن احتمالية استقالة المجلس المركزي في مصرف لبنان، قال البستاني قد "جرى الحديث عن هكذا خطوة أخيراً ولكن لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يتحمل المجهول".
وجدد البستاني مطالبته حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالاستقالة، "لأن الحكومة اللبنانية لا تريد إقالته"، وقال: "لو لديه القليل من الحس الوطني والأخلاقي لاستقال فورا بعد كل مذكرات التوقيف بحقه".
وأوضح أنهم "كنواب وكلجنة اقتصاد لا يعرفون بالتحديد كم كان يبلغ الاحتياطي سابقا"، متوقعًا أن "المبلغ المتبقي هو 20 مليار دولار من ضمنهم الموجودات والأملاك وغيرها، بينما يتبقى نحو 9 مليارات صافٍ".
وأكد "وجود مصارف أجنبية تعمل بمسار قانوني لتفتح في لبنان وتشتري 49% من المصارف المحلية"، مشيراً إلى "وجود مصارف إلكترونية أيضا".