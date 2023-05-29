نائب لبناني يكشف عن "تسوية" لمرحلة ما بعد رياض سلامة

كشف النائب اللبناني فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان اليوم الإثنين، أن هناك تسوية يتم التحضير لها على المستوى السياسي فيما يتعلق بمرحلة ما بعد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان.

ودعا البستاني حاكم مصرف لبنان، الملاحق قضائيا في قضايا احتيال مالي، إلى تقديم استقالته، كاشفا عن "مفاجآت كبيرة" بمجرد مغادرة سلامة منصبه، حسب تعبيره.

ولم يعط النائب لبناني أي تفاصيل عن "التسوية"، التي كشف عنها في مقابلة متلفزة.