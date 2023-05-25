لبنان لن يسلّم رياض سلامة لفرنسا.. ومطالب بمحاكمته في بيروت

شكل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، من قِبل المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل ببيروت، مخرجًا متوقعًا لعدم تسليم الحاكم إلى القضاء الفرنسي، بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية بحقه، بتهم متصلة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال، تبعتها مذكرة توقيف ألمانية بتهم مماثلة.

واستمع قبلان لسلامة لأكثر من ساعة، حول مضمون النشرة الحمراء، الصادرة بحقّه عن الإنتربول، تنفيذًا لمذكرةِ التوقيف الفرنسية، وانتهت إلى تركه رهن التحقيق، مع منعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

وأرسل "قبلان" تقريرًا تضمن محضر الجلسة مع سلامة إلى القضاء الفرنسي، طالبًا من القاضية "أود بوريزي" تزويده بملف التحقيق الفرنسي.