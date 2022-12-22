البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3%

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بواقع 300 نقطة أساس (3%).

وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، فإن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري يصل إلى 16.25%، و17.25% و16.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75%

كما عدل البنك المركزي المصري ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية وتدبير العملة لأغراض السفر للخارج، وحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.

وقال البنك المركزي المصري إنه يتعين على البنوك إخطار جميع العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

وأضاف البنك المركزي المصري أنه يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.