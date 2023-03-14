مخاوف عدوى "سيليكون فالي" تهز أسهم البنوك العالمية

وواصلت أسهم البنوك في آسيا خسائرها، حيث خسرت أسهم البنوك الأسترالية الكبيرة "إيه.إن.زد" ووستباك" و"إن.إيه.بي" أكثر من 2% ، وهوى المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي في بورصة طوكيو 6.7 % في مستهل التعاملات مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وقال دامين بوي كبير محللي استراتيجيات الأسهم في بنك "بارينجوي" الاستثماري في سيدني "بدأ التدافع على البنوك وسوق ما بين البنوك واقعة تحت ضغط".

كما أدى سباق محموم لإعادة تقدير زيادات أسعار الفائدة المتوقعة لاهتزاز الأسواق، إذ يراهن المستثمرون على أن يحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة بنسبة 50% ألا يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في الاجتماع المقبل مع استيعابهم لخفض الفائدة في النصف الثاني من العام.