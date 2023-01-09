رويترز: غولدمان ساكس تبدأ في تقليص آلاف الوظائف اعتبارا من الأربعاء

قال مصدران مطلعان إن مجموعة غولدمان ساكس ستبدأ في تقليص آلاف الوظائف في الشركة اعتبارا من يوم الأربعاء مع مواجهتها أوضاعا اقتصادية صعبة.

ولم يتم الكشف عن هوية المصدرين لأنه لم يتم بعد إعلان هذه المعلومات. ورفض بنك غولدمان ساكس التعليق.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف ثلاثة آلاف بقليل ولكن العدد النهائي لم يتحدد بعد. وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أمس الأحد أن بنك غولدمان ساكس سيستغني عن نحو 3200 وظيفة.

وأضاف المصدر، إن عمليات التسريح ستؤثر على الأرجح على معظم الأقسام الرئيسية للبنوك ولكن من المتوقع أن تركز على قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان ساكس.

وعانت البنوك المؤسسية من تباطؤ كبير في الصفقات نتيجة تقلب الأسواق المالية العالمية.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلن بنك غولدمان ساكس عن إجراء المزيد من عمليات خفض الوظائف، وتسريح الموظفين، وقال الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون في رسالة للموظفين في نهاية العام، أن مجموعة غولدمان ساكس تعمل على جولة جديدة من تخفيضات الوظائف، وسيتم الكشف عنها في غضون أسابيع.