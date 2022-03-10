"غولدمان ساكس" أول بنك أمريكي ينهي أعماله في روسيا بسبب غزو أوكرانيا

قالت مجموعة ”غولدمان ساكس“، اليوم الخميس، إنها أغلقت أعمالها في روسيا، لتصبح أول مجموعة مصرفية أمريكية كبرى تغادر ذلك البلد بعد غزوه أوكرانيا، وتزيد الضغط على منافسيها كي تحذو حذوها.

وأصبح العمل في روسيا صعبا بشكل متزايد بالنسبة للمؤسسات المالية الغربية في ظل العقوبات الدولية التي فُرضت على موسكو، الأمر الذي دفع البنوك للتفكير في إمكانية البقاء أو الرحيل.

وعلى الرغم من أن المصارف الأوروبية هي الأكثر انكشافا على روسيا، فإن المصارف الأمريكية، طبقا لبيانات بنك التسويات الدولية، ما زال لها انكشاف كبير يبلغ إجماليه 14.7 مليار دولار.

وقال بنك ”غولدمان ساكس“، في بيان عبر البريد الإلكتروني: ”جولدمان ساكس أنهى أعماله في روسيا امتثالا للمتطلبات التنظيمية وإجراءات الترخيص“.

وطبقا لمصدر مطلع على الأمر، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، فإن البنك سينهي أعماله تدريجيا بدلا من الخروج منها على الفور، وأي خسائر ستكون ”غير جوهرية“.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي تم نقل نحو نصف موظفي جولدمان ساكس في موسكو إلى دبي، أو يجري نقلهم إلى هناك. وكان لدى البنك نحو 80 موظفا يعملون في موسكو.

وكان البنك قد أعلن في بيانه السنوي أن الانكشاف الائتماني في روسيا يبلغ 650 مليون دولار.

وهبطت أسهم جولدمان ساكس 2.8 بالمئة إلى 325.97 دولار في تعاملات منتصف اليوم. وبحلول إغلاق أمس الأربعاء هبطت أسهم البنك 12.8 بالمئة هذا العام.