تقرير: بنوك أمريكية كبرى تتجه لتخفيض مكافآت كبار الموظفين بنسبة 30%
تدرس ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية خفض المكافآت السنوية، التي اعتادت تقديمها لكبار مصرفييها الاستثماريين بنسبة تصل إلى 30٪، وذلك في استعراض قوة وصفته وكالة "بلومبيرغ" بأنه نهاية للحرب على المواهب والكفاءات جراء الركود، وإعادة لقرار تحديد الأجور إلى أيدي الشركات.
ونقلت الوكالة معلومات تفيد بأن بنوك "سيتي غروب" و"بانك أوف أمريكا" و"جي بي مورغان"، تدرس تخفيض المكافآت السنوية لكبار المديرين بنحو الثلث، مع حجبها كليًّا عن أصحاب الأداء المنخفض.
وبرر التقرير الإجراءات المتداولة في "وول ستريت" بأنها نتيجة انخفاض وتائر صفقات الشركات ومبيعات الأوراق المالية، وسط هزال السوق في عام 2022، حيثُ انخفضت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى أكبر 5 بنوك أمريكية بنسبة 47٪، وهو ما يُقدر بـ18.8 مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وعرض التقرير كيف أن مكافآت المصرفيين السنوية يمكن أن تصل إلى ملايين الدولارات، وهي شرائح عديدة تضاف لمرتباتهم السنوية، ويقضي سكان "وول ستريت" أشهرًا في التعامل مع مكافآتهم لدفع تكاليف مدارس الأبناء الباهظة، ومنازل العطلات الفاخرة، وعضوية النوادي الخاصة، بحسب "بلومبيرغ".
وفي معارك البحث عن المواهب، كان أرباب العمل دخلوا قبل أقل من عام في حرب شرسة، إذ تخلت بعض الشركات تقريبًا عن عمليات الفصل الوظيفي لأنها كانت تكافح من أجل الحفاظ على عدد كافٍ منهم، ثم استؤنفت عمليات الإقالة قبل بضعة أشهر، وفي الوقت الراهن مع تزايد عدد العاطلين عن العمل في "وول ستريت"، أصبح لدى البنوك نفوذ أكبر للحد من الأجور، وبات العديد من الموظفين يفتقرون إلى خيارات أخرى قابلة للتطبيق.
ونقل تقرير بلومبيرغ عن أنتوني كيزنر، الشريك الإداري في شركة "أوديسي"، قوله إنه "سيتم الاحتفاظ بفناني الأداء المتميزين، لكن سيتم تخفيض مكافآت بعض المصرفيين بشكل كبير والتخلي عن آخرين، والإستراتيجية الأكثر شيوعًا ستكون خفض المكافآت على نطاق أوسع".
وامتنع ممثلو "جي بي مورجان" و"سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا" عن التعليق.
وكان بنك "جولدمان" أشار قبل أربعة أشهر إلى خطط لاستئناف عمليات الاستغناء الدورية عن أصحاب الأداء الضعيف، وحذت حذوه بنوك "باركليس" و"سيتي غروب" و"مورغان ستانلي".
ورغم قول "بنك أوف أمريكا" في الأشهر الأخيرة، إنه لا توجد خطط للإقالة "في هذه المرحلة"، إلا أن ذوي الاطلاع قالوا إنه من المتوقع استئناف الممارسة الشائعة المتمثلة في الاستغناء عن ذوي الأداء الضعيف في العام التالي.
وقال جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لشركة "مورغان ستانلي"، أخيرًا، إنه "سيتم التخلي عن بعض الناس، هذا هو النهج الشائع بجميع أنحاء العالم في معظم الأنشطة التجارية بعد سنوات عديدة من النمو".
وبحسب تقرير الوكالة، ستصل نسبة تخفيض مكافآت كبار موظفي البورصات وصناعة الأوراق المالية، إلى 22٪ مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل متوسط المكافآت 257500 دولار، لكنها ستبقى أعلى بأكثر من أربعة أضعاف مما يكسبه موظف القطاع الخاص العادي في نيويورك، وفقًا للتقرير.