تقرير: بنوك أمريكية كبرى تتجه لتخفيض مكافآت كبار الموظفين بنسبة 30%

تدرس ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية خفض المكافآت السنوية، التي اعتادت تقديمها لكبار مصرفييها الاستثماريين بنسبة تصل إلى 30٪، وذلك في استعراض قوة وصفته وكالة "بلومبيرغ" بأنه نهاية للحرب على المواهب والكفاءات جراء الركود، وإعادة لقرار تحديد الأجور إلى أيدي الشركات.

ونقلت الوكالة معلومات تفيد بأن بنوك "سيتي غروب" و"بانك أوف أمريكا" و"جي بي مورغان"، تدرس تخفيض المكافآت السنوية لكبار المديرين بنحو الثلث، مع حجبها كليًّا عن أصحاب الأداء المنخفض.