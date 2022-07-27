البيت الأبيض: أمريكا ليست في حالة ركود

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ليست حاليا في ركود أو ”ما قبل الركود“ في الوقت الذي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا لمحاولة ترويض التضخم.

وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، عن التعقيب على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

وبعد قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، قال جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، إنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي حاليا في ركود لكنه يتباطأ.

وفي السياق، قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، وفي مقدمتها ناسداك الذي سجل أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ نيسان/ أبريل 2020، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي، وتعليقات من جيروم باول.

وزادت الأسهم مكاسبها التي أثارتها تقارير فصلية متفائلة من ”مايكروسوفت“ و“ألفابت“ عززت المعنويات حيال موسم أرباح الشركات.