"أبوظبي الأول" يوقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على 100 % من "عوده مصر"

أعلن بنك أبوظبي الأوّل، اليوم الأربعاء، عن توقيع الاتفاقية النهائية لعملية الاستحواذ على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.

وبحسب بيان، جاءت اتفاقية الاستحواذ هذه عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبو ظبي الأول على أعمال بنك عوده مصر، وفقا للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري.

وأشار الببان إلى أنه من المتوقع استكمال عملية الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة في مثل هذه العملية، منها الحصول على الموافقات النهائية من البنك والمصرف المركزيين والجهات التنظيمية والرقابية اللازمة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وسيتم الإفصاح عن كافة المستجدات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأول: ”لدى بنك أبو ظبي الأول تاريخ طويل في جمهورية مصر العربية، حيث افتتح البنك أول فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عامًا“.

وأضاف: ”تعد هذه العملية أول استحواذ دولي لبنك أبو ظبي الأول، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتع بإمكانات واعدة، خصوصا وأن هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوة مالية تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا“.

وتابع: ”يلتزم بنك أبو ظبي الأول من جانبه بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، فضلا عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم“.

من جانبه، قال سمير حنا، رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده: ”تمثل عملية الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصلنا إليها لصالح كافة شركائنا، وبشكل خاص عملائنا وموظفينا في مصر، وذلك نتيجة التحديات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهرا“.

وأضاف: ”يعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعالية نموذج الأعمال والحوكمة التي أسستها مجموعة بنك عوده في المنطقة“.

وسوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليار دولار) بعد التجميع. وستساهم عائدات عملية البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها المالية.

وبلغ إجمالي أصول بنك عوده مصر 83.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 479 مليون دولار أمريكي).