بنك" أبوظبي الأول" يبيع سندات بـقيمة 500 مليون دولار

قالت وكالة رويترز، إن بنك أبوظبي الأول باع صكوكا بقيمة 500 مليون دولار عند 90 نقطة، فوق متوسط أسعار المبادلة.

وبدأ ”بنك أبوظبي الأول“ التسويق لإصدار سندات إسلامية بقيمة 500 مليون دولار مدتها خمس سنوات.

وأفادت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، بأن مديري البيع المشتركين هم: بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بيتك كابيتال، الأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد.

وفي الأثناء أكد بنك ”الإمارات دبي الوطني“ قيامه أمس بإصدار سندات ممتازة تستحق بعد خمس سنوات بمبلغ 750 مليون دولار.

وقال البنك في بيان توضيحي له اليوم الخميس، إن تسوية هذه السندات ستتم بتاريخ الـ13 من يناير 2021 وتستحق بتاريخ الـ 13 من يناير 2026.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذين الإصدارين لبنكي ”الإمارات دبي الوطني“ و ”أبوظبي الأول“ هما بداية إصدارات خليجية من طرف الحكومات والشركات خلال عام 2021 يقدرها مكتب ”فرانكلين تمبلتون“ بنحو 120 مليار.