الأمم المتحدة: مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيجتمع الأربعاء

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قرر عقد اجتماع للمرة الأولى منذ خمسة أعوام غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يجري فيه بحث مسألة توحيد سعر الصرف.

والمصرف منقسم منذ سنوات إلى فرعين متنافسين في الشرق والغرب، إذ إن سعر صرف العملة القائم متفاوت بينهما، وذلك منذ انقسام البلد نفسه بين فصائل متناحرة.

وتوحيد المؤسسات الرئيسة، ومن بينها البنك المركزي، وإيجاد سعر صرف موحد في أرجاء ليبيا، هدفان رئيسيان لعملية تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى حل بعض المشاكل الاقتصادية التي تعرقل حلا سياسيا للصراع بين الفرقاء المتحاربين في البلاد.