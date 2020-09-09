بنك "هبوعليم" الإسرائيلي يتوقع بدء العمل مع بنوك الإمارات قريبا

قال الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، اليوم الأربعاء، إن أكبر بنوك إسرائيل يتوقع بدء العمل مع بنوك في الإمارات فور توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

ومن المقرر أن توقع إسرائيل والإمارات الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الخامس عشر من الشهر الجاري في احتفال يقيمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك ”دوف كوتلر“ إن علاقات مراسلة مصرفية تسهل التحويل المباشر للأموال بين البلدين ستسهم في تطوير العلاقات التجارية بين الشركات.

وصرح لرويترز خلال زيارة للإمارات ”أعتقد أننا سنتمكن من العمل مع النظام المصرفي هنا عقب توقيع الحكومتين على الاتفاق الأسبوع المقبل“.

وفي حالة المراسلة المصرفية، لا يكون للبنك فروع أو شبكة في دولة معينة وعادة يحول المدفوعات إليها من خلال بنك محلي ينوب عنه.

ويرأس ”كوتلر“ وفد أعمال إسرائيليا في زيارة للإمارات لمدة يومين، وقال ”جئنا هنا لنبني الثقة قبل الحديث عن الأنشطة. أعتقد أنه ينبغي أن نلتقي وجها لوجه لبناء الثقة، وهذا ما نفعله“.

وأكد كوتلر أنه يعتقد أن هبوعليم سيؤسس علاقات مع أكبر ثلاثة بنوك في الإمارات ولكنه أحجم عن تسميتها.

وذكر بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات في وقت سابق، أنه سيبدأ مناقشات مع هبوعليم وبنك لئومي، وهو إسرائيلي أيضا.