1 سبتمبر

بنك "أبوظبي الأول" يشرع بمناقشات مع "هبوعليم ولئومي" الإسرائيليين

بنك "أبوظبي الأول" يشرع بمناقشات م...

قال بنك أبوظبي الأول، اليوم الثلاثاء، إنه سيشرع بمناقشات مع بنكي هبوعليم، ولئومي، الإسرائيليين، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس

المصدر: رويترز

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قال بنك أبوظبي الأول، اليوم الثلاثاء، إنه سيشرع بمناقشات مع بنكي هبوعليم، ولئومي، الإسرائيليين، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال أبوظبي الأول على تويتر:“تأتي هذه المحادثات بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل”.