بنك "أبوظبي الأول" يشرع بمناقشات مع "هبوعليم ولئومي" الإسرائيليين

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قال بنك أبوظبي الأول، اليوم الثلاثاء، إنه سيشرع بمناقشات مع بنكي هبوعليم، ولئومي، الإسرائيليين، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس