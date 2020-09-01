بنك "أبوظبي الأول" يشرع بمناقشات مع "هبوعليم ولئومي" الإسرائيليين

قال بنك أبوظبي الأول، اليوم الثلاثاء، إنه سيشرع بمناقشات مع بنكي هبوعليم، ولئومي، الإسرائيليين، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال أبوظبي الأول على تويتر:“تأتي هذه المحادثات بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل”.
في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيباشر بنك أبوظبي الأول مناقشاته مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في إسرائيل، وبالتحديد بنك هبوعليم وبنك لئومي.
— FAB Connects (@FABConnects) September 1, 2020