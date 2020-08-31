رويترز: خفض إمدادات الخام من أبوظبي يصل بخام برنت عند أعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفع النفط، اليوم الإثنين، فيما لامس خام برنت أعلى مستوى في 5 أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30% وبيانات صينية مشجعة حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب العالمي، صعوبات للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا (كوفيد-19) في سوق تتوافر بها الإمدادات.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني إلى 46.38 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ آذار/مارس، وسجلت 46.27 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 46 سنتًا، أو ما يعادل 1%.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعًا 28 سنتًا، أو ما يعادل 0.7% .

ومن المنتظر أن يُنهي برنت أغسطس آب محققًا زيادة في الأسعار للشهر الخامس على التوالي، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43.78 دولار في 26 آب/أغسطس آب، حينما ضرب الإعصار لورا الأراضي الأمريكية.

وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عملاءها اليوم الإثنين، أنها ستخفض إمدادات أكتوبر تشرين الأول 30 بالمئة، ارتفاعًا من خفض خمسة بالمئة في سبتمبر أيلول، انصياعًا لتوجيهات حكومة الإمارات، لتلبية التزاماتها بأحدث اتفاق لأوبك+.

وتواصل شركات الطاقة مساعيها، لاستنئاف العمليات في المنصات البحرية بخليج المكسيك في الولايات المتحدة، وكانت مصافي التكرير قد أوقفت عملياتها قبل العاصفة.

ويقول محللون، إن أسعار النفط تلقت الدعم من ضعف الدولار الأمريكي، وكان ثمة مسح أظهر اليوم ارتفاعًا مفاجئًا في نشاط قطاع الخدمات في الصين حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب على الوقود صعوبات للتعافي في ظل جائحة فيروس كورونا وفي الوقت الذي تظل فيه الإمدادات وفيرة. ويحذر المحللون من عقبات أمام تقدم أسعار الخام.

وتظهر بيانات من رفينيتيف وفورتكس، أن واردات الصين من الخام ستنخفض في أيلول/سبتمبر، للمرة الأولى في خمسة أشهر إذ جرى تخزين كميات قياسية من النفط في داخل وخارج أكبر مستورد للنفط في العالم.