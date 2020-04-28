البنوك السعودية تعيد فتح فروعها للعملاء‎

أعلنت البنوك العاملة في السعودية، الثلاثاء، عودة فتح فروعها لاستقبال العملاء، بعد تخفيف الحكومة القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

والأحد، أعلنت السلطات رفع حظر التجول جزئيا عن جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي تم عزلها مسبقا.

ولفت بيان رسمي، حينها، إلى أنه تم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، وحتى 13 مايو/ أيار، تشمل المراكز التجارية (المولات) ومحلات تجارة الجملة والتجزئة.

وقالت البنوك السعودية في إفصاحات للبورصة المحلية، الثلاثاء، إنه تمت إعادة تشغيل الفروع ومراكز التحويل مع التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأضافت: "نظراً لعدم المقدرة على تحديد مدة استمرار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي".

وفرضت السلطات حظر تجول كاملا في 5 مدن كبرى و4 محافظات، اعتبارا من 6 أبريل الجاري بينها العاصمة الرياض ومحافظة جدة (غرب).

في سياق متصل، سمحت شركة الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للبلاد، بالحجوزات الداخلية عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المقبل، فيما لم تعلن رسميا عودة الرحلات.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، علقت السعودية رحلات الطيران الداخلية ونشاط الحافلات 14 يوما، وتم تمديدها حتى إشعار آخر، فيما علقت الرحلات الدولية اعتبارا من 14 مارس حتى إشعار آخر.

وحتى مساء الإثنين، ارتفع إجمالي وفيات كورونا في المملكة إلى 144، فيما بلغ عدد الإصابات 18 ألفا و811.